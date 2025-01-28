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В японской Осаке вспыхнул крупный пожар

ТОКИО, 28 янв — РИА Новости. Крупный пожар охватил двухэтажное складское здание в районе Цуруми японского мегаполиса Осака, дым от возгорания распространился на несколько кварталов, в результате чего ученики находящейся поблизости школы были вынуждены эвакуироваться.

Источник: © РИА Новости

Судя по кадрам, снятым с вертолета телеканала NHK, двухэтажное здание полностью сгорело, однако дым продолжает валить из-под крыши соседнего с ним здания. На месте пожара работают, по меньшей мере, 25 пожарных расчетов и пожарный вертолет.

В свою очередь, агентство Киодо сообщило, что ученики старшей школы, которая располагается недалеко от места пожара, были вынуждены эвакуироваться из-за дыма.

Сгоревшее здание располагается примерно в 900 метрах от станции метро Цуруми. Недалеко находится крупный торговый центр и популярный парк Цуруми-рёкути.

К настоящему времени информации о пострадавших в результате пожара не поступало. Как сообщают ряд местных СМИ, здание пустовало. Причина возгорания пока не установлена.

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