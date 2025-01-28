В японской Осаке вспыхнул крупный пожар

Судя по кадрам, снятым с вертолета телеканала NHK, двухэтажное здание полностью сгорело, однако дым продолжает валить из-под крыши соседнего с ним здания. На месте пожара работают, по меньшей мере, 25 пожарных расчетов и пожарный вертолет.
В свою очередь, агентство Киодо сообщило, что ученики старшей школы, которая располагается недалеко от места пожара, были вынуждены эвакуироваться из-за дыма.
Сгоревшее здание располагается примерно в 900 метрах от станции метро Цуруми. Недалеко находится крупный торговый центр и популярный парк Цуруми-рёкути.
К настоящему времени информации о пострадавших в результате пожара не поступало. Как сообщают ряд местных СМИ, здание пустовало. Причина возгорания пока не установлена.