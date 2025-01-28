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Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских БПЛА над тремя регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя российскими регионами, включая Крым, Белгородскую, Брянскую области. Об этом 28 января сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей и один — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении министерства.

Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией региона два беспилотника. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

До этого, 27 января, в Минобороны России сообщили, что российские силы ПВО уничтожили три БПЛА ВСУ над Крымом и по одному беспилотнику над Курской и Белгородской областями.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.