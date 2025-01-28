Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских БПЛА над тремя регионами России

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей и один — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении министерства.
Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией региона два беспилотника. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
До этого, 27 января, в Минобороны России сообщили, что российские силы ПВО уничтожили три БПЛА ВСУ над Крымом и по одному беспилотнику над Курской и Белгородской областями.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.