Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Запада» уничтожили девять станций спутниковой связи Starlink

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 13 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), 9 станций спутниковой связи Starlink. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«Расчетами противовоздушной обороны уничтожено два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. За сутки уничтожены 13 пунктов управления БПЛА, 9 станций спутниковой связи Starlink», — сказал он.