«Расчетами противовоздушной обороны уничтожено два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. За сутки уничтожены 13 пунктов управления БПЛА, 9 станций спутниковой связи Starlink», — сказал он.
Бойцы «Запада» уничтожили девять станций спутниковой связи Starlink
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 13 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), 9 станций спутниковой связи Starlink. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.