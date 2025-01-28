Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полпред Жога посетил центр, в котором проходят реабилитацию бойцы СВО

Реабилитационный центр находится в Екатеринбурге.

Источник: предоставлено пресс-службой полпреда президента РФ в УрФО

Уральский полпред Артём Жога посетил в Екатеринбурге реабилитационный центр доктора Волковой, в котором проходят реабилитацию раненые бойцы и мирные жители Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Первого пострадавшего клиника приняла ещё в апреле 2022 года. С тех пор специалисты помогли 331 пациенту. Большинство из них — участники спецоперации. А также семь женщин, четверо детей и родители погибших бойцов.

Сейчас реабилитацию в клинике проходят 11 участников СВО. Из них шестеро живут в ДНР, по одному — из Челябинской, Волгоградской и Ростовской областей, а также двое свердловчан.