Полпред Жога посетил центр, в котором проходят реабилитацию бойцы СВО

Уральский полпред Артём Жога посетил в Екатеринбурге реабилитационный центр доктора Волковой, в котором проходят реабилитацию раненые бойцы и мирные жители Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.
Первого пострадавшего клиника приняла ещё в апреле 2022 года. С тех пор специалисты помогли 331 пациенту. Большинство из них — участники спецоперации. А также семь женщин, четверо детей и родители погибших бойцов.
Сейчас реабилитацию в клинике проходят 11 участников СВО. Из них шестеро живут в ДНР, по одному — из Челябинской, Волгоградской и Ростовской областей, а также двое свердловчан.