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ТАСС: более 100 десантников ВСУ совершили попытку контратаки в Курской области

Их отправили в контратаку на российские позиции в районе хутора Никольский, сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Суджанский район более 100 десантников, которые пошли в контратаку на российские позиции в районе хутора Никольский. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, контратака была отбита.

«Командование ВСУ ночью перебросило в Суджанский район более 100 десантников. Их отправили в контратаку на российские позиции в районе хутора Никольский. Бойцы РФ уничтожили большую часть ВСУ, остальные бежали», — сказал собеседник агентства.