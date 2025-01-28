ТАСС: более 100 десантников ВСУ совершили попытку контратаки в Курской области

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Суджанский район более 100 десантников, которые пошли в контратаку на российские позиции в районе хутора Никольский. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, контратака была отбита.