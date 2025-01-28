В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации

«Установить в Республике Крым единовременную денежную выплату гражданам РФ и иностранным гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции… заключившим контракт в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в размере 500 000 рублей», — говорится в документе.