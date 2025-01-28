ВС РФ освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области

Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Тополи, Западное, Песчаное, Лозовая, Копанки, Зеленый Гай, Красное Первое в Харьковской области, у Макеевки Луганской Народной Республики (ЛНР), а также у Ямполя, Григоровки и Ивановки в Донецкой Народной Республике (ДНР).