«B результате решительных действий подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Двуречная в Харьковской области», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Тополи, Западное, Песчаное, Лозовая, Копанки, Зеленый Гай, Красное Первое в Харьковской области, у Макеевки Луганской Народной Республики (ЛНР), а также у Ямполя, Григоровки и Ивановки в Донецкой Народной Республике (ДНР).
26 января ВС РФ освободили Великую Новоселку в ДНР. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с успешным выполнением задачи. Кроме того, тогда же армия РФ взяла под контроль населенный пункт Зеленое в Донецкой Народной Республике.
В тот же день Минобороны России показало кадры водружения российских флагов в Великой Новоселке. 27 января военные 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» ВС РФ рассказали «Известиям», что им удалось избежать ловушек, подготовленных украинской армией, при взятии населенного пункта. Оборона ВСУ была организована неграмотно, отметили они.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.