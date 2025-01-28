Российские военные уничтожили инфраструктуру украинских аэродромов

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах», — говорится в сообщении.
Средства противовоздушной обороны сбили 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, добавили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 635 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 870 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 022 орудия полевой артиллерии и минометов, 30 853 единицы специальной военной автомобильной техники.