Главное из брифинга Минобороны 28 января 2025 года: последние новости на сегодня

Потери украинской стороны в живой силе за сутки составили порядка 330 военнослужащих. Российские бойцы уничтожили: четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов противника.