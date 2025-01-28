Армия России освободила Двуречную в Харьковской области
Бойцы группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Двуречная в Харьковской области.
Подразделения группировки «Север» продвинулись вперед
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Запад» составили 330 человек
Подразделения «Западной» группировки нанесли поражение шести бригадам противника в районах 11 населенных пунктов в Харьковской области, ЛНР и ДНР.
Потери украинской стороны в живой силе за сутки составили порядка 330 военнослужащих. Российские бойцы уничтожили: четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов противника.
«Южная» группировка заняла выгодные позиции
Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Янтарное, Зеленовка, Opexoвo-Василевка, Часов Яр и Дачное ДНР.
Потери ВСУ составили порядка 220 боевиков. Также уничтожены две американские боевые бронированные машины HMMWV, три автомобиля, 105-мм орудие М119, склад боеприпасов.
Бойцы группировки «Центр» продавили оборону противника
Подразделения «Центральной» группировки нанесли поражение восьми бригадам противника в районах 10 населенных пунктов ДНР.
За сутки украинская сторона потеряла до 600 бойцов, два танка, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Группировка «Восток» нанесла поражение формированиям противника
Подразделения «Восточной» группировки ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Богатырь, Ровнополь и Времевка ДНР.
Потери ВСУ превысили 115 военнослужащих. Также российские бойцы уничтожили танк, два автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии.
Группировка «Днепр» противостоит противнику под Херсоном
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение двум бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Новопокровка, Работино Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон.
«ВСУ потеряли более 40 военнослужащих и три автомобиля», — сообщает Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 152 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, цехам производства и складам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.
Средства ПВО сбили 64 БПЛА самолетного типа и 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.