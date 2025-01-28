ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области

«Подразделения группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены пять контратак противника», — говорится в сводке.
Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 14 населённых пунктов Курской области, а также шести — в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.