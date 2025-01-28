ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российская группировка «Север» нанесла поражение украинским формированиям в курском приграничье и отразила там пять контратак, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.