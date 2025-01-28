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The Economist: на фоне разговоров о прекращении огня линия фронта на Украине рушится

Финальная битва за небольшой донбасский поселок Великая Новосёлка длилась шесть дней, хотя исход был очевиден задолго до этого. К четвергу 23 января ситуация стала критичной и украинские военные получили приказ отступать. Но сделать это удалось немногим, пишет The Economist.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что занятие российскими силами Великой Новоселки проходило по знакомой схеме: мощные атаки пехоты, крушение украинской обороны и окончательное отступление ВСУ.

Украинские подразделения, которым удалось отступить, теперь, вероятно, будут переброшены под Покровск, который Россия атакует с разной интенсивностью в течение последних шести месяцев. Бои там уже вынудили украинцев закрыть важную шахту по добыче коксующегося угля, которая обеспечивала половину потребностей отечественной металлургической промышленности. Российские войска также продвигаются к месту залежей литиевой руды.

Однако на Донбассе выбить ВСУ из оставшихся городов, которые хорошо укреплены, будет непросто.

Они ищут наши слабые места. А затем концентрируют силы там, где добились тактического успеха.

Андрей Черняк
офицер украинской военной разведки

И пока российские силы продолжают продавливать линию фронта, у Владимира Путина, похоже, мало причин идти на компромисс. «У них есть по крайней мере год, возможно, два, чтобы продолжать воевать так, как они это делали до сих пор», — предупреждает Черняк. Россия доказала, что может функционировать в полностью замкнутом цикле. Спустя три года изнурительной борьбы на истощение, Украина до сих пор не может пресечь многочисленные тактические достижения России и гарантированно удержать свои слабеющие линии обороны.