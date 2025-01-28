The Economist: на фоне разговоров о прекращении огня линия фронта на Украине рушится

И пока российские силы продолжают продавливать линию фронта, у Владимира Путина, похоже, мало причин идти на компромисс. «У них есть по крайней мере год, возможно, два, чтобы продолжать воевать так, как они это делали до сих пор», — предупреждает Черняк. Россия доказала, что может функционировать в полностью замкнутом цикле. Спустя три года изнурительной борьбы на истощение, Украина до сих пор не может пресечь многочисленные тактические достижения России и гарантированно удержать свои слабеющие линии обороны.