В Алуште простились с героем спецоперации Денисом Токаревым

«Сегодня простились с храбрым воином — военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации Токаревым Денисом Сергеевичем, который погиб при исполнении служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции на территории населенного пункта Катериновка, Марьинского района, Донецкой Народной Республики», — написала Огнева в Telegram-канале.