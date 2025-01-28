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В Алуште простились с героем спецоперации Денисом Токаревым

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости Крым. В Алуште проводили в последний путь героя специальной военной операции Дениса Токарева. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня простились с храбрым воином — военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации Токаревым Денисом Сергеевичем, который погиб при исполнении служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции на территории населенного пункта Катериновка, Марьинского района, Донецкой Народной Республики», — написала Огнева в Telegram-канале.

В сложное для страны время боец встал на защиту Отечества, ценой своей жизни исполнив гражданский долг, отметила глава администрации и высказала соболезнования семье погибшего героя.