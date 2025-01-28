США передали Украине около 90 ракет-перехватчиков для Patriot, пишут СМИ

Ракеты были доставлены в Польшу, откуда их предполагается передать Украине. Это стало крупнейшей поставкой вооружений из Израиля Киеву с начала конфликта в 2022 году.
По данным портала, израильские Военно-воздушные силы вывели систему Patriot из эксплуатации в апреле 2024 года, посчитав её устаревшей на фоне разработки собственных систем ПВО. Украинские власти предложили вернуть ракеты США для модернизации и передачи Киеву, но Израиль медлил с решением из-за опасений возможной реакции со стороны России.
Как отмечает портал, только в сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил эту инициативу. Израиль также уведомил Москву, что речь идёт о возвращении оружия США, а не о прямых поставках Украине.