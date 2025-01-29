В Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА

«В различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. В настоящее время средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведется их уничтожение. Пострадавших и разрушений нет», — проинформировал он.
Также губернатор уточнил, что один из БПЛА, по предварительной информации, был ликвидирован при попытке напасть на объект ядерной энергетики.
«По предварительной информации, один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики», — написал он.