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В Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку на гражданские объекты в Смоленской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Анохин.

Источник: РИА "Новости"

«В различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. В настоящее время средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведется их уничтожение. Пострадавших и разрушений нет», — проинформировал он.

Также губернатор уточнил, что один из БПЛА, по предварительной информации, был ликвидирован при попытке напасть на объект ядерной энергетики.

«По предварительной информации, один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики», — написал он.