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В небе над Тверской областью сбили более шести беспилотников

На месте работают оперативные службы, ситуация находится на контроле главы региона.

В Тверской области силами ПВО были перехвачены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов.

Правительство региона сообщило в официальном Telegram-канале, что инцидент произошел 29 января в Торопецком районе. Пострадавших и разрушений удалось избежать. На месте работают оперативные службы, а ситуация находится под контролем губернатора Игоря Рудени.

Кроме того, несколько дронов были сбиты в районе Андреаполя. Представители региональной администрации уточнили, что все действия по отражению атаки проводились дежурными подразделениями министерства обороны России. В обоих случаях оперативные службы продолжают работу на месте происшествий, а контроль за ситуацией остается за главой региона.

Ранее некоторые жители Орла призвали горожан не надеяться на ПВО и Бога во время ракетной опасности, а задумываться о своей безопасности самим.