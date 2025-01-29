В небе над Тверской областью сбили более шести беспилотников

В Тверской области силами ПВО были перехвачены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов.
Правительство региона сообщило в официальном Telegram-канале, что инцидент произошел 29 января в Торопецком районе. Пострадавших и разрушений удалось избежать. На месте работают оперативные службы, а ситуация находится под контролем губернатора Игоря Рудени.
Кроме того, несколько дронов были сбиты в районе Андреаполя. Представители региональной администрации уточнили, что все действия по отражению атаки проводились дежурными подразделениями министерства обороны России. В обоих случаях оперативные службы продолжают работу на месте происшествий, а контроль за ситуацией остается за главой региона.
Ранее некоторые жители Орла призвали горожан не надеяться на ПВО и Бога во время ракетной опасности, а задумываться о своей безопасности самим.