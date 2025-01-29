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В Тверской области отразили атаку 14 беспилотников

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Отражена атака уже 14 беспилотников над Торопецким округом Тверской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее правительство Тверской области сообщало, что в Торопецком районе сбиты шесть беспилотников.

«Как сообщил губернатор Игорь Руденя, отражена атака уже 14 БПЛА над Торопецким округом Тверской области», — говорится в сообщении.