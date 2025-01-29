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Обломки БПЛА вызвали пожар в Нижегородской области

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Обломки БПЛА, упавшие при отражении атаки, вызвали возгорание в Кстовской промзоне Нижегородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника», — написал он.

Никитин уточнил, что ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные, по предварительным данным, пострадавших нет.

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