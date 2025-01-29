Обломки БПЛА вызвали пожар в Нижегородской области

«В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника», — написал он.
Никитин уточнил, что ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные, по предварительным данным, пострадавших нет.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Обломки БПЛА, упавшие при отражении атаки, вызвали возгорание в Кстовской промзоне Нижегородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале.
«В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника», — написал он.
Никитин уточнил, что ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные, по предварительным данным, пострадавших нет.