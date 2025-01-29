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Богомаз: силы ПВО уничтожили 26 БПЛА в Брянской области

Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Минобороны России ликвидировало 26 беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать Брянскую область.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его информации, враг осуществил очередную массированную атаку, однако все 26 дронов, включая три реактивных, были уничтожены силами ПВО.

Богомаз также отметил, что в результате инцидента пострадавших нет, и на данный момент оперативные службы продолжают обследовать территории.

Ранее в Смоленской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат, который попытался атаковать ядерный объект.