Олег Кожемяко передал крупную партию бронежилетов и техники бойцам Приморья на СВО

Во вторник, 28 января, в Уссурийске губернатор Приморья Олег Кожемяко передал крупную партию снаряжения военнослужащим 5-й гвардейской армии для нужд специальной военной операции. Поставка включает 1 153 бронежилета модели «Тигр», разработанных и произведенных в регионе, а также 18 дистанционно управляемых гусеничных платформ «Кабан», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.