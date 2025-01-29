Во вторник, 28 января, в Уссурийске губернатор Приморья Олег Кожемяко передал крупную партию снаряжения военнослужащим 5-й гвардейской армии для нужд специальной военной операции. Поставка включает 1 153 бронежилета модели «Тигр», разработанных и произведенных в регионе, а также 18 дистанционно управляемых гусеничных платформ «Кабан», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Бронежилеты «Тигр» рассчитаны на обеспечение защиты целого полка и уже получили положительные отзывы от военнослужащих. Их конструкция уменьшает воздействие тепловизионных приборов, легко регулируется под нужный размер и позволяет оперативно сбрасывать снаряжение при необходимости.
Гусеничные платформы «Кабан» способны перевозить до 210 килограммов и выполнять широкий спектр задач: доставлять припасы и снаряжение, эвакуировать раненых, создавать помехи для вражеских беспилотников и работать в качестве минных тральщиков.
Олег Кожемяко передал крупную партию бронежилетов и техники бойцам Приморья на СВО. Фото: Оксана Шишенко, правительство Приморского края.
Олег Кожемяко передал крупную партию бронежилетов и техники бойцам Приморья на СВО. Фото: Оксана Шишенко, правительство Приморского края.
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Олег Кожемяко отметил, что эти спецсредства хорошо зарекомендовали себя на передовой.
«Защита уменьшает воздействие тепловизионных приборов. Наши бойцы дают им положительные характеристики. Радиоуправляемая тележка “Кабан” прошла все необходимые испытания. Уверен, на фронте послужит хорошую службу», — отметил губернатор.
Напомним, жители Приморья продолжают оказывать поддержку военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. В 2024 году приморцы передали 662 единицы огнестрельного оружия и 3480 патронов для нужд воинских частей и государственных военизированных организаций.