Украинские войска подорвали крупнейшую шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (Покровск), которая оставалась под их контролем.
Это угледобывающее предприятие, принадлежавшее компании «Метинвест» Рината Ахметова, было уничтожено для того, чтобы не попасть в руки российских сил. Взорвав шахту, Украина лишилась последнего источника коксующегося угля на своей территории, что серьезно угрожает металлургической отрасли страны. Этот уголь использовался не только в Украине, но и экспортировался за рубеж.
Местные украинские военные объясняют подрыв шахты как стратегическую меру для того, чтобы противник не мог использовать её инфраструктуру, в том числе подземные коммуникации, для наступления. Однако военно-политический эксперт Ян Гагин отмечает, что дальнейшее восстановление этого месторождения потребует комплексного обследования после освобождения территории, чтобы оценить его состояние и возможность возобновления добычи угля.
Ранее стало известно, что украинские войска, отступая в ДНР, повсеместно подрывают стволы шахт, уничтожают административные здания и техническую документацию.