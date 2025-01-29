Минобороны заявило об уничтожении «Градами» опорных пунктов и пикапов ВСУ

Как рассказали в Минобороны, расчеты «Градов» после получения координат целей в кратчайшие сроки выдвинулись в район боевого применения и заняли огневые позиции. «Затем военнослужащие произвели развертывание боевых машин и навели их на цели. После чего незамедлительно произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по противнику, находящемуся на удалении более 10 км. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район», — уточнили в оборонном ведомстве.