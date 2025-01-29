Минобороны заявило об уничтожении «Градами» опорных пунктов и пикапов ВСУ

«Расчеты РСЗО “Град” группировки войск “Запад” в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике, движению колонн и скоплениям живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. В этот раз в ходе выполнения боевых задач артиллеристы общевойсковой армии группировки войск “Запад” сорвали проведения ротации подразделений ВСУ на огневых позициях артиллерии и уничтожили опорные пункты, пикапы, расчеты АГС, минометные расчеты, пункты управления БПЛА и скопления живой силы ВСУ на одном из направлений СВО», — заявили в ведомстве.
Как рассказали в Минобороны, расчеты «Градов» после получения координат целей в кратчайшие сроки выдвинулись в район боевого применения и заняли огневые позиции. «Затем военнослужащие произвели развертывание боевых машин и навели их на цели. После чего незамедлительно произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по противнику, находящемуся на удалении более 10 км. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район», — уточнили в оборонном ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что РСЗО «Град» представляет серьезную опасность для ВСУ, поскольку наносит удары в том числе по укрепленным пунктам противника. «Установки также используют для создания заградительного огня при отходе или отступлении противника. Бойцы группировки войск “Запад” продолжают идти вперед. Их прикрытие обеспечивают в том числе РСЗО “Град”, — отметили в ведомстве.