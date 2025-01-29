Подразделение БПЛА ВДВ скорректировало огонь по бронетехнике ВСУ у Орехова

«Расчет БПЛА Supercam S350 Новороссийских десантников ходе очередного полета на Ореховском направлении в Запорожской области обнаружил передвижение вражеской БМП. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить ее огнем ствольной артиллерии Новороссийских десантников», — рассказали в ведомстве.