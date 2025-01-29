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Подразделение БПЛА ВДВ скорректировало огонь по бронетехнике ВСУ у Орехова

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Подразделение БПЛА ВДВ Вооруженных сил России выявило и скорректировало огонь артиллерии по бронетехнике украинских боевиков в районе города Орехов в Запорожской области, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Расчет БПЛА Supercam S350 Новороссийских десантников ходе очередного полета на Ореховском направлении в Запорожской области обнаружил передвижение вражеской БМП. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить ее огнем ствольной артиллерии Новороссийских десантников», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что бронетехника была уничтожена прицельным огнем артиллерии.

«Расчет БПЛА Supercam S350 зафиксировал точное попадание и уничтожение БМП ВСУ с экипажем и десантом внутри, тем самым сорвав ротацию личного состава противника на линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении ведомства.