Подразделение БПЛА ВДВ скорректировало огонь по бронетехнике ВСУ у Орехова

«Расчет БПЛА Supercam S350 Новороссийских десантников ходе очередного полета на Ореховском направлении в Запорожской области обнаружил передвижение вражеской БМП. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить ее огнем ствольной артиллерии Новороссийских десантников», — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что бронетехника была уничтожена прицельным огнем артиллерии.
«Расчет БПЛА Supercam S350 зафиксировал точное попадание и уничтожение БМП ВСУ с экипажем и десантом внутри, тем самым сорвав ротацию личного состава противника на линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении ведомства.