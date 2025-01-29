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В Курской области нанесли ракетный удар по скрывавшимся в лесу солдатам ВСУ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Группа ударных вертолетов уничтожила боевиков и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Группа ударных вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и сопровождения Ми-8ПСГ выполнили задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипажи нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипажи группы ударных вертолетов благополучно вернулись на аэродром вылета.

Как рассказали в Минобороны во вторник, потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 280 военнослужащих. Украина также лишилась танка и боевой машины пехоты.