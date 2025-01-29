Расчет БПЛА выявил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

«Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер расчета корректировал полет БПЛА для точного наведения на цель. Помощник зафиксировал попадание FPV-дрона по опорному пункту противника», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что расчет работает парой. Первый номер готовит ударный дрон к запуску. Второй в это время производит разведку и находит цель.
Подразделения БПЛА группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на каховском направлении.
ВС РФ помощью БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.