Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил украинский БПЛА «Лелека»

«В ходе мероприятий по контролю воздушного пространства военнослужащие наблюдательного поста обнаружили вражеский разведывательный БПЛА самолётного типа. После определения направления и азимута на летящий беспилотник данные были переданы расчёту ЗРК “Стрела-10”. Военнослужащие привели комплекс в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и после захвата цели произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик “Лелека”, — сообщили в МО РФ.