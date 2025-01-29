В Белгородской области при атаке БПЛА ранен один человек

«ВСУ с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон. Ранен один мирный житель. Мужчину с непроникающим ранением грудной клетки бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь», — написал он.