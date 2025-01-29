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В Белгородской области при атаке БПЛА ранен один человек

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Один человек ранен в результате атаки БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон. Ранен один мирный житель. Мужчину с непроникающим ранением грудной клетки бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь», — написал он.

Гладков уточнил, что в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в МКД в двух квартирах выбиты окна. Также осколками посечены 4 автомобиля.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток», — добавил он.