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В Волгограде похоронят бойца СВО с позывным «Тимоха»

С участником отряда «Бессмертный Сталинград» Сергеем Тимофеевым просятся 29 января.

Церемония пройдет на новом Ворошиловском кладбище.

О смерти военнослужащего сообщил депутат Государственной думы Андрей Гимбатов. Сергей Тимофеев родился и вырос в Кировском районе в Волгограде. После школы пошел в училище, где получил профессию плотника-столяра.

Волгоградец проходил срочную службу в погранвойсках, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Дома у него остались двое детей.

«В отряде будут помнить нашего “Тимоху”, — написал парламентарий в своем телеграм-канале. — Мы потеряли не только мужественного воина, настоящего боевого товарища, но и прекрасного друга».

Военнослужащего похоронят на новом Ворошиловском кладбище в среду, 29 января.