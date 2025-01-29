В Волгограде похоронят бойца СВО с позывным «Тимоха»

Церемония пройдет на новом Ворошиловском кладбище.
О смерти военнослужащего сообщил депутат Государственной думы Андрей Гимбатов. Сергей Тимофеев родился и вырос в Кировском районе в Волгограде. После школы пошел в училище, где получил профессию плотника-столяра.
Волгоградец проходил срочную службу в погранвойсках, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Дома у него остались двое детей.
«В отряде будут помнить нашего “Тимоху”, — написал парламентарий в своем телеграм-канале. — Мы потеряли не только мужественного воина, настоящего боевого товарища, но и прекрасного друга».
Военнослужащего похоронят на новом Ворошиловском кладбище в среду, 29 января.