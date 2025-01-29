Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Ленинградской области заявил об уничтожении БПЛА над Ладожским озером

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Ладожским озером в Ленинградской области. Об этом 29 января сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: РИА "Новости"

«Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. Спасибо военным за защиту Ленинградского неба», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По словам губернатора, на данный момент беспилотная опасность в Ленинградской области снята.

Ранее в этот же день врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили один БПЛА в Мясниковском районе. По его словам, беспилотник упал за пределами населенных пунктов. Пострадавших и разрушений нет.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.