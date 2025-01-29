Губернатор Ленинградской области заявил об уничтожении БПЛА над Ладожским озером

Ранее в этот же день врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили один БПЛА в Мясниковском районе. По его словам, беспилотник упал за пределами населенных пунктов. Пострадавших и разрушений нет.