Губернатор Ленинградской области заявил об уничтожении БПЛА над Ладожским озером

«Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. Спасибо военным за защиту Ленинградского неба», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По словам губернатора, на данный момент беспилотная опасность в Ленинградской области снята.
Ранее в этот же день врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили один БПЛА в Мясниковском районе. По его словам, беспилотник упал за пределами населенных пунктов. Пострадавших и разрушений нет.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.