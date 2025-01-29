Минобороны сообщило о второй крупнейшей атаке беспилотников с начала года

В течение прошедшей ночи силами ПВО перехвачены и уничтожены 104 беспилотника над девятью российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, 47 БПЛА сбили над территорией Курской области, 27 над Брянской областью, 11 над Смоленской, семь над Тверской, четыре над Белгородской, три над Нижегородской областью. Еще три дрона уничтожили над Калужской областью, по одному над Ростовской и Ленинградской областями.