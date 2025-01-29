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Минобороны сообщило о второй крупнейшей атаке беспилотников с начала года

В течение прошедшей ночи силами ПВО перехвачены и уничтожены 104 беспилотника над девятью российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, 47 БПЛА сбили над территорией Курской области, 27 над Брянской областью, 11 над Смоленской, семь над Тверской, четыре над Белгородской, три над Нижегородской областью. Еще три дрона уничтожили над Калужской областью, по одному над Ростовской и Ленинградской областями.

Источник: РИА "Новости"

В городе Грайвороне Белгородской области при атаке дроном многоквартирного дома пострадал один мирный житель. В Нижегородской области после атаки БПЛА произошел пожар на территории предприятия Кстовской промзоны, никто не пострадал. В Смоленской и Тверской областях также обошлось без жертв. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе пострадавших и разрушений нет. Власти других регионов пока не комментировали атаки.

24 января за ночь над 13 регионами России сбили 121 беспилотник. Эта атака беспилотников стала самой крупной с начала 2025 года.