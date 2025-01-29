Минобороны сообщило о второй крупнейшей атаке беспилотников с начала года

В городе Грайвороне Белгородской области при атаке дроном многоквартирного дома пострадал один мирный житель. В Нижегородской области после атаки БПЛА произошел пожар на территории предприятия Кстовской промзоны, никто не пострадал. В Смоленской и Тверской областях также обошлось без жертв. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе пострадавших и разрушений нет. Власти других регионов пока не комментировали атаки.
24 января за ночь над 13 регионами России сбили 121 беспилотник. Эта атака беспилотников стала самой крупной с начала 2025 года.