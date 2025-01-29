Губернатор Ленобласти Дрозденко заявил, что над Ладожским озером сбит беспилотник

Силы ПВО уничтожили беспилотник, разрушений и пострадавших нет, написал губернатор Ленобласти. Глава 47-го региона также поблагодарил военных за защиту ленинградского неба.
«В настоящее время беспилотная опасность в регионе снята», — отметил господин Дрозденко.
В Минобороны подтвердили уничтожение одного БПЛА над территорией Ленобласти. Всего в эту ночь над российскими регионами, согласно данным министерства, было сбито 104 беспилотника, больше всего — над Курской областью (47).
Ранее «Ъ-СПб» писал, что рядом с поселком Оредеж в Ленобласти ликвидировали два БПЛА. Впоследствии господин Дрозденко сообщил о третьем сбитом в этом районе беспилотнике.