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Губернатор Ленобласти Дрозденко заявил, что над Ладожским озером сбит беспилотник

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в личном Telegram-канале сообщил, что над Ладожским озером был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Это произошло недалеко от берега, во Всеволожском районе, уточнил глава региона.

Источник: Коммерсантъ

Силы ПВО уничтожили беспилотник, разрушений и пострадавших нет, написал губернатор Ленобласти. Глава 47-го региона также поблагодарил военных за защиту ленинградского неба.

«В настоящее время беспилотная опасность в регионе снята», — отметил господин Дрозденко.

В Минобороны подтвердили уничтожение одного БПЛА над территорией Ленобласти. Всего в эту ночь над российскими регионами, согласно данным министерства, было сбито 104 беспилотника, больше всего — над Курской областью (47).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что рядом с поселком Оредеж в Ленобласти ликвидировали два БПЛА. Впоследствии господин Дрозденко сообщил о третьем сбитом в этом районе беспилотнике.