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В Волгограде проводят в последний путь участника СВО Владимира Брусинского

Военнослужащий мужественно защищал Родину, до конца исполнив воинский долг.

Как сообщает администрация Еланского района, 2 января текущего года в зоне проведения специальной военной операции погиб местный житель Владимир Брусинский.

«Молодой красивый парень, отважный воин, любящий сын, внук, муж и отец — такими словами вспоминают погибшего участника СВО его земляки, — сообщается в некрологе. — Невозможно поверить, что больше не придет, не обнимет своих родных… Его путь закончился в ДНР, селе Дальнее, но в нашей памяти Владимир будет жить вечно!».

Военнослужащего похоронят в Волгограде 29 января, отпевание состоится в Казанском соборе в 11.00.

«Волгоградская правда.ру» выражает соболезнования родным и близким бойца.