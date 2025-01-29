В Волгограде проводят в последний путь участника СВО Владимира Брусинского

«Молодой красивый парень, отважный воин, любящий сын, внук, муж и отец — такими словами вспоминают погибшего участника СВО его земляки, — сообщается в некрологе. — Невозможно поверить, что больше не придет, не обнимет своих родных… Его путь закончился в ДНР, селе Дальнее, но в нашей памяти Владимир будет жить вечно!».