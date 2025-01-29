В Волгограде проводят в последний путь участника СВО Владимира Брусинского

Как сообщает администрация Еланского района, 2 января текущего года в зоне проведения специальной военной операции погиб местный житель Владимир Брусинский.
«Молодой красивый парень, отважный воин, любящий сын, внук, муж и отец — такими словами вспоминают погибшего участника СВО его земляки, — сообщается в некрологе. — Невозможно поверить, что больше не придет, не обнимет своих родных… Его путь закончился в ДНР, селе Дальнее, но в нашей памяти Владимир будет жить вечно!».
Военнослужащего похоронят в Волгограде 29 января, отпевание состоится в Казанском соборе в 11.00.
«Волгоградская правда.ру» выражает соболезнования родным и близким бойца.