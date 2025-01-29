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680 минут продержался режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области ночью

Самое главное, что обошлось без последствий на земле.

В Воронежской области вчера, 28 января, вечером объявляли опасность атаки БПЛА. В 20:14 об этом сообщал губернатор Александр Гусев. А спустя 680 минут — в 7:34 29 января — режим отменили.

По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Ни глава региона, ни МЧС не сообщали о каких-то повреждениях.

Кстати, вчера дважды объявляли режим опасности атаки БПЛА. Во время первого, который действовал с 1:27 до 7:39, также обошлось без последствий на земле.

Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ. Подобными действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб. Подробнее о действиях при атаке беспилотников можно почитать по ссылке.