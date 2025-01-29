Завод «Сибур» горит в Кстове после падения обломков БПЛА

Как сообщалось ранее, на фоне сообщений об атаке БПЛА были введены временные ограничения на полеты в нижегородском аэропорту, из-за чего один борт ушел на запасной аэродром. К утру работа воздушной гавани была возобновлена, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.