Завод «Сибур» горит в Кстове после падения обломков БПЛА

Пожар на нефтехимзаводе «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области начался после падения обломков БПЛА, которые атаковали регион в ночь на 29 января. Информацию подтвердили в пресс-службе предприятия.
По данным Минобороны, всего на территории Нижегородской области минувшей ночью было уничтожено три беспилотника. Обломки упали на территорию предприятия «Сибур» в Кстовской промзоне, что вызвало возгорание.
Сейчас на месте работают пожарные, которые все еще продолжают борьбу с огнем. По данным предприятия, никто не пострадал, все сотрудники были эвакуированы на безопасное расстояние.
Как сообщалось ранее, на фоне сообщений об атаке БПЛА были введены временные ограничения на полеты в нижегородском аэропорту, из-за чего один борт ушел на запасной аэродром. К утру работа воздушной гавани была возобновлена, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.