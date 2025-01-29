Сбито более 100 украинских БПЛА. Что известно о ночной атаке на регионы РФ

ТАСС собрал основное о последствиях атаки.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным министерства, 47 БПЛА уничтожили над Курской областью, 27 — над Брянской, 11 — над Смоленской, семь — над Тверской, четыре — над Белгородской, по три — над Нижегородской и Калужской, а также по одному — над Ростовской и Ленинградской.
- Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом за ночь уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата, в том числе три реактивных.
- Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что над регионом за ночь уничтожили 29 дронов.
Последствия
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в Грайвороне Белгородской области, ранен один житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По словам губернатора, в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в многоквартирном жилом доме в двух квартирах выбиты окна. Также осколками посечены четыре автомобиля. Информация о последствиях уточняется, оперативные службы проведут обход в светлое время суток, добавил Гладков.
- Один из БПЛА, атаковавших Смоленскую область, по предварительной информации, ликвидировали при попытке напасть на объект ядерной энергетики, сообщил глава региона Василий Анохин.
- Смоленская АЭС работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе станции.
- Обломки сбитого БПЛА упали на территорию одного из предприятий в Кстовской промзоне Нижегородской области, возникло возгорание, ликвидацией которого занимаются пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.
- Обломки беспилотника упали на предприятие «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области, сообщили в компании, персонал не пострадал.