В «Сибур-Кстово» прокомментировали ночной инцидент с украинским БПЛА

Напомним, что ночью 29 января Нижегородскую область атаковали три дрона ВСУ. При этом, по данным Минобороны РФ, в общей сложности за ночь были сбиты более 100 БПЛА. В 2:00 губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что облоки уничтоженного беспилотника рухнули на территории одного из заводов в промзоне Кстова. Однако не уточнялось, где именно произошел инцидент. И вот ситуация прояснилась.