Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Сибур-Кстово» прокомментировали ночной инцидент с украинским БПЛА

На предприятии «Сибур-Кстово» прокомментировали ночной инцидент с украинским беспилотником. Комментарий журналистам дали в пресс-службе компании.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Напомним, что ночью 29 января Нижегородскую область атаковали три дрона ВСУ. При этом, по данным Минобороны РФ, в общей сложности за ночь были сбиты более 100 БПЛА. В 2:00 губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что облоки уничтоженного беспилотника рухнули на территории одного из заводов в промзоне Кстова. Однако не уточнялось, где именно произошел инцидент. И вот ситуация прояснилась.

Как рассказали в «Сибур-Кстово», вследствие падения обломков сбитого БПЛА на территории предприятия случился пожар. На месте работают МЧСники. Пострадавших нет, сотрудников завода переместили на безопасное расстояние.

Ранее также сообщалось, что из-за атаки БПЛА вводились временные ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде. Один рейс был отправлен на запасной аэродром. Сейчас воздушная гавань работает в привычном режиме.

пожары