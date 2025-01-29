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Иркутск отправит 9 единиц техники в зону боевых действий

Из Иркутска в зону проведения специальной военной операции и контртеррористической операции в Курскую и Белгородскую области будет отправлено 9 единиц техники.

Источник: Соцсети

В числе отправляемой техники один автобус ПАЗ, два санитарных УАЗа, пять легковых автомобилей и одна «Газель». Об этом сообщает городская администрация.

Транспортные средства переданы городскими предприятиями и неравнодушными жителями. Отправка техники будет осуществлена железнодорожным транспортом.

По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, автомобили прошли проверку на муниципальных предприятиях и находятся в рабочем состоянии. Техника предназначена для подвоза боеприпасов, перевозки раненых, личного состава, продовольствия и других необходимых целей. Мэр выразил благодарность иркутянам за участие в этом важном деле, отметив, что поддержка земляков очень важна для военнослужащих.

Любой желающий может передать военнослужащим мотоциклы, прицепы, грузовые и пассажирские автомобили, тракторы, бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы и маломерные суда. Для этого необходимо обратиться по указанным телефонам.