Иркутск отправит 9 единиц техники в зону боевых действий

По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, автомобили прошли проверку на муниципальных предприятиях и находятся в рабочем состоянии. Техника предназначена для подвоза боеприпасов, перевозки раненых, личного состава, продовольствия и других необходимых целей. Мэр выразил благодарность иркутянам за участие в этом важном деле, отметив, что поддержка земляков очень важна для военнослужащих.