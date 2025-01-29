Иркутск отправит 9 единиц техники в зону боевых действий

В числе отправляемой техники один автобус ПАЗ, два санитарных УАЗа, пять легковых автомобилей и одна «Газель». Об этом сообщает городская администрация.
Транспортные средства переданы городскими предприятиями и неравнодушными жителями. Отправка техники будет осуществлена железнодорожным транспортом.
По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, автомобили прошли проверку на муниципальных предприятиях и находятся в рабочем состоянии. Техника предназначена для подвоза боеприпасов, перевозки раненых, личного состава, продовольствия и других необходимых целей. Мэр выразил благодарность иркутянам за участие в этом важном деле, отметив, что поддержка земляков очень важна для военнослужащих.
Любой желающий может передать военнослужащим мотоциклы, прицепы, грузовые и пассажирские автомобили, тракторы, бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы и маломерные суда. Для этого необходимо обратиться по указанным телефонам.