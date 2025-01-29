Под Волгоградом 30 января простятся участником СВО Анварбеком Рустемовым

30 января в Волгоградской области простятся с участником специальной военной операции Анварбеком Рустемовым. Ему было всего 39 лет. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Урюпинска, боец родом из Казахстана. В 2024 году он заключил контракт с ВС РФ и отправился защищать интересы России. В конце декабря прошлого года рядовой мотострелкового полка погиб в бою в Донецкой Народной Республике. У Анварбека остались мама и дети.