Нижегородцам объяснили, как действовать при атаке дронов

Напомним, что в ночь на 29 января Нижегородскую область атаковали три украинских дрона. Все успешно сбиты. Однако обломки одного из летательных аппаратов упали на территории предприятия «Сибур-Кстово». В результате там случился пожар, тушение которого продолжается до сих пор. Известно, что обошлось без пострадавших.