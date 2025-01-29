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Силы ПВО РФ сбили 165 беспилотников за сутки

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 165 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 165 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что с начала проведения СВО российские войска уничтожили 652 самолета ВСУ, 283 вертолета, 41 800 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 887 танков и других боевых бронированных машин. Также были уничтожены 1 510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 041 орудие полевой артиллерии и минометов, 30 878 единиц специальной военной автомобильной техники.