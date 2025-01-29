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Главное из брифинга Минобороны 29 января 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 29 января на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские военнослужащие взяли под контроль село в ДНР

Бойцы группировки «Центр» заняли населенный пункт Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Север» противостоит противнику на Харьковском направлении

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удары по мотопехотной и штурмовой бригадам противника в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Бойцы «Западной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Тополи, Лозовая, Зеленый Гай Харьковской области и Григоровка ДНР.

Потери украинской стороны в живой силе за сутки составили порядка 320 человек. Российские военнослужащие уничтожили: танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и три склада боеприпасов противника.

«Южная» группировка передвинулась на выгодные рубежи

Подразделения «Южной» группировки нанесли удар по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Янтарное, Орехово-Василевка и Часов Яр ДНР.

Потери ВСУ составили порядка 220 боевиков. Также уничтожены три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии.

Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» достигли 520 человек

Бойцы «Центральной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Андреевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка ДНР.

За сутки украинская сторона потеряла до 520 боевиков, танк, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Группировка «Восток» продавила оборону ВСУ

Подразделения «Восточной» группировки ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Разлив и Константинополь ДНР.

Потери ВСУ превысили 135 военнослужащих. Также российские бойцы уничтожили танк и четыре орудия полевой артиллерии ВСУ.

Подразделения «Днепра» продвинулись в Херсонской области

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение механизированной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

«ВСУ потеряли более 40 военнослужащих и четыре автомобиля», — сообщает Минобороны РФ.

По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 156 районах

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, цехам производства и складам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 165 БПЛА самолетного типа.