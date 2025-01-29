Российские военнослужащие взяли под контроль село в ДНР
Бойцы группировки «Центр» заняли населенный пункт Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.
Группировка «Север» противостоит противнику на Харьковском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удары по мотопехотной и штурмовой бригадам противника в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Бойцы «Западной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Тополи, Лозовая, Зеленый Гай Харьковской области и Григоровка ДНР.
Потери украинской стороны в живой силе за сутки составили порядка 320 человек. Российские военнослужащие уничтожили: танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и три склада боеприпасов противника.
«Южная» группировка передвинулась на выгодные рубежи
Подразделения «Южной» группировки нанесли удар по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Янтарное, Орехово-Василевка и Часов Яр ДНР.
Потери ВСУ составили порядка 220 боевиков. Также уничтожены три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» достигли 520 человек
Бойцы «Центральной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Андреевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка ДНР.
За сутки украинская сторона потеряла до 520 боевиков, танк, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Группировка «Восток» продавила оборону ВСУ
Подразделения «Восточной» группировки ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Разлив и Константинополь ДНР.
Потери ВСУ превысили 135 военнослужащих. Также российские бойцы уничтожили танк и четыре орудия полевой артиллерии ВСУ.
Подразделения «Днепра» продвинулись в Херсонской области
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение механизированной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
«ВСУ потеряли более 40 военнослужащих и четыре автомобиля», — сообщает Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 156 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, цехам производства и складам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 165 БПЛА самолетного типа.