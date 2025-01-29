Главное из брифинга Минобороны 29 января 2025 года: последние новости на сегодня

Потери украинской стороны в живой силе за сутки составили порядка 320 человек. Российские военнослужащие уничтожили: танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и три склада боеприпасов противника.