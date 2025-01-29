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ВС РФ отразили восемь контратак ВСУ в Курской области

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские войска в ходе наступления в Курской области отразили восемь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены восемь контратак противника», — сообщили там.