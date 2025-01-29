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МЧС локализовало возгорание на территории «Сибур-Кстово»

Представители предприятия «Сибур-Кстово» в Нижегородской области объявили о локализации возгорания, произошедшего вследствие падения обломков украинского беспилотника ночью 29 января.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Данные компании приводит ТАСС.

Напомним, что минувшей ночью регион атаковали три вражеских дрона. Они были сбиты средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что в результате пожара на территории предприятия никто не пострадал. По уточненным данным, сейчас сотрудники МЧС в целях профилактики проливают металлоконструкции. Это необходимо для их охлаждения и контроля выгорания остаточного продукта.

Отметим, что кстовское предприятие производит этилен, пропилен, бензол и ряд углеводородных фракций. Продукция используется для изготовления материалов, необходимых в ЖКХ, строительстве, автомобильной промышленности, медицине и других отраслях.

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