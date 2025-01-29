МЧС локализовало возгорание на территории «Сибур-Кстово»

Напомним, что минувшей ночью регион атаковали три вражеских дрона. Они были сбиты средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что в результате пожара на территории предприятия никто не пострадал. По уточненным данным, сейчас сотрудники МЧС в целях профилактики проливают металлоконструкции. Это необходимо для их охлаждения и контроля выгорания остаточного продукта.