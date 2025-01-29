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Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления «Южной» группировки войск, ознакомился с применяемыми там роботизированными комплексами, сообщили в Минобороны РФ.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления “Южной” группировки войск, где заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика по текущей обстановке, характеру действия противника и ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки в зоне ответственности, а также представителей штаба группировки по обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что министру показали современные роботизированные комплексы различного назначения, используемые как для доставки материально-технических средств на передовой, так и для нанесения огневого поражения противнику с применением боевых модулей, устанавливаемых на них.

«Кроме того, Андрей Белоусов ознакомился с ходом работ в подразделениях, где осуществляется модернизация, обслуживание и ремонт беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов, быстросборных мобильных платформ, а также вооружения и военной техники», — отметили в Минобороны.

Глава ведомства поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, проявившим мужество и героизм.