Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления “Южной” группировки войск, где заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика по текущей обстановке, характеру действия противника и ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки в зоне ответственности, а также представителей штаба группировки по обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Уточняется, что министру показали современные роботизированные комплексы различного назначения, используемые как для доставки материально-технических средств на передовой, так и для нанесения огневого поражения противнику с применением боевых модулей, устанавливаемых на них.
«Кроме того, Андрей Белоусов ознакомился с ходом работ в подразделениях, где осуществляется модернизация, обслуживание и ремонт беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов, быстросборных мобильных платформ, а также вооружения и военной техники», — отметили в Минобороны.
Глава ведомства поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, проявившим мужество и героизм.