Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления “Южной” группировки войск, где заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика по текущей обстановке, характеру действия противника и ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки в зоне ответственности, а также представителей штаба группировки по обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.