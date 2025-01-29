Угрозу ракетной опасности отменили в Ростовской области

Об этом сообщает официальный канал МКУ «Отдел по делам ГО и ЧС Тарасовского района».
«Внимание! Отбой “Ракетной опасности” по Ростовской области», — говорится в сообщении.
Ракетную опасность объявили в регионе 14:18.
Угрозу ракетной опасности отменили на территории Ростовской области в 15:32 в среду, 29 января.
Об этом сообщает официальный канал МКУ «Отдел по делам ГО и ЧС Тарасовского района».
«Внимание! Отбой “Ракетной опасности” по Ростовской области», — говорится в сообщении.
Ракетную опасность объявили в регионе 14:18.