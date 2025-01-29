«Были верны присяге и стране»: Керчь простилась с героями спецоперации

«Герои были верны присяге и своей стране до последнего вздоха. Память об их мужестве сохранится в сердцах керчан», — написал Каторгин в своемTelegram-канале.
Все трое погибших бойцов — уроженцы Керчи.
Аркадий Ананьев родился в 1972 году, 27 лет работал докером в Керченском торговом порту, был почетным донором. Контракт с Минобороны заключил в апреле 2024 года. Погиб, самоотверженно и мужественно защищая Родину.
Вячеслав Ходакин — 1995 года рождения, окончил Судомеханический техникум в родном городе, многократно становился призером чемпионатов Крыма и Украины по каратэ. После срочной службы работал на Керченском судостроительном заводе имени Бутомы. В ноябре 2023 года принял решение встать на защиту Родины. Героически погиб 19 декабря 2024-го, выполняя задачи по освобождению города Часов Яр в Донбассе.
Алексей Косогоров родился 20 апреля 1987 года. После школы получил специальность компьютерщика-настройщика в местном профессиональном техническом училище. Осенью 2024 ушел в зону СВО по контракту. Погиб при выполнении боевых задач в Донецкой Народной Республике.