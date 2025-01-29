«Были верны присяге и стране»: Керчь простилась с героями спецоперации

Вячеслав Ходакин — 1995 года рождения, окончил Судомеханический техникум в родном городе, многократно становился призером чемпионатов Крыма и Украины по каратэ. После срочной службы работал на Керченском судостроительном заводе имени Бутомы. В ноябре 2023 года принял решение встать на защиту Родины. Героически погиб 19 декабря 2024-го, выполняя задачи по освобождению города Часов Яр в Донбассе.