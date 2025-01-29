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При обстреле Дзержинска со стороны ВСУ пострадал мирный житель

ДОНЕЦК, 29 янв — РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Дзержинска в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Дзержинск расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка», — говорится в сообщении.

Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило, что ВСУ в 13.00 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.