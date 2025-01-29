При обстреле Дзержинска со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Дзержинск расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки.
«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка», — говорится в сообщении.
Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило, что ВСУ в 13.00 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.