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В Волгограде вручили автомобили участникам СВО

Два новеньких автомобиля «Лада Гранта» с ручным управлением торжественно вручили участникам боевых действий — волгоградцам Дмитрию Соболю и Юрию Бойко. Машина станет незаменимым помощником в жизни бойцов. В общей сложности уже 70 участников СВО из Волгоградской области получили автомобили.

Авто для активной жизни.

Каждый автомобиль адаптирован под ручное управление, имеет автоматическую коробку передач и с готовым пакетом документов для постановки на учет. Машины оснащены всем необходимым для комфортного и безопасного вождения.

«Теперь жену не придется отвлекать от ее дел, — говорит новоиспеченный автовладелец Дмитрий Соболь. — А то она ко мне как привязанная была, по моим делам всегда меня возила».

Весной 2024 года в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» были внесены изменения, согласно которым Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» обеспечивает отдельные категории участников СВО автомобилями с ручным управлением. К таким категориям относятся ветераны с инвалидностью, передвигающиеся только на кресле-коляске, и ветераны с парной ампутацией. Инициативу Фонда поддержал Президент России Владимир Путин.

«Эта инициатива важна для интеграции в обычную активную жизнь ветеранов, получивших тяжелые ранения, — отметила руководитель волгоградского филиала фонда “Защитники Отечества” Анна Ганцева. — Мы давно ждали, что наш Фонд сможет вручать автомобили, и вот сегодня первые два авто уже попали нашим героям. Каждый из них до получения машины прошел специальное обучение у профессиональных инструкторов и имеет водительские права».

Актуальные меры поддержки.

Автомобиль для каждого владельца — участника СВО станет не просто средством комфортного передвижения, а добавит необходимой активности, поможет адаптироваться, будет полезен при работе.

"Машина станет хорошим подспорьем для самостоятельной активной жизни и верным помощником, — отметил депутат Волгоградской областной думы, председатель Волгоградской областной общественной организации участников СВО Игорь Воробьев. — У меня тоже были проблемы с мобильностью и было непонятно, как успеть все сделать: и к родственникам съездить, и в госпиталь, и на работу. Автомобиль стал помощником — это правда. После тяжелого ранения жизнь не заканчивается, она выходит на новый уровень.

Дмитрий Соболь работал на металлургическом предприятии в Волжском. В сентябре 2022 года был мобилизован, воевал на Донецком и Запорожском направлениях ровно год. В сентябре 2023 года получил тяжелое минно-взрывное ранение в ноги. В новой машине ему все нравится. Первую поездку на своей «Ладе Гранте» он совершил в МРЭО.

«Очень рад получить автомобиль, — говорит Дмитрий. — У меня были права, поэтому только слегка переучился. Удобно в машине — все отрегулировано для ручного управления».

Первое время в поездках Дмитрия в автомобиле будет сопровождать социальный координатор от Фонда «Защитники Отечества».

Волгоградская область первой в стране начала вручать автомобили с ручным управлением участникам СВО, это была инициатива губернатора Андрея Бочарова.

«Мы знаем отзывы и семей, и бойцов — такая помощь, как автомобиль, поддерживает, позволяет быть мобильными, заниматься без посторонней помощи своими делами, — подчеркнула заместитель губернатора Волгоградской области Лариса Савина. — Сейчас к работе по передаче автомобилей участникам СВО подключился Фонд “Защитники Отечества”. В этом помогают социальные координаторы — участники боевых действий».

Напомним, в настоящее время в регионе формируется единая система комплексной реабилитации участников боевых действий — услуги в регионе предоставляют на 15 площадках, помощь оказывают по 35 направлениям. Так, региональная инициатива по предоставлению инвалидам боевых действий авто с ручным управлением получила высокую оценку на федеральном уровне и была рекомендована для реализации в других субъектах. Сегодня наряду с работой выездных реабилитационных бригад активно действует единый центр поддержки участников СВО и их семей вместе с региональным отделением фонда «Защитники Отечества».