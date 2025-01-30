В Волгограде вручили автомобили участникам СВО

"Машина станет хорошим подспорьем для самостоятельной активной жизни и верным помощником, — отметил депутат Волгоградской областной думы, председатель Волгоградской областной общественной организации участников СВО Игорь Воробьев. — У меня тоже были проблемы с мобильностью и было непонятно, как успеть все сделать: и к родственникам съездить, и в госпиталь, и на работу. Автомобиль стал помощником — это правда. После тяжелого ранения жизнь не заканчивается, она выходит на новый уровень.