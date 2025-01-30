Операторы БПЛА и бойцы группы «Днепр» проводят совместные тренировки

«Расчеты дронов выполняют полеты как по заданным маршрутам, осуществляя доразведку цели и ее поражение, так и проводят “свободную” охоту. В свою очередь военнослужащие групп противодействия БПЛА отслеживают “птиц” и ведут по ним огонь», — рассказали в министерстве.
Такое взаимодействие, пояснили в Минобороны, позволяет создать в обучении условия, максимально приближенные к боевым. Все занятия проводятся с бойцами, прибывшими с линии боевого соприкосновения, главная цель — поддержание уровня их боеготовности.
Как рассказал оператор беспилотников с позывным «Татарин» в предоставленном Минобороны видео, он пошел в ВС РФ по зову сердца. «Летал на FPV, начинал с них, но переключился сейчас на разведку, то есть я занимаюсь разведкой, объективный контроль, разведка, это мне больше нравится. Конечно, терпения больше нужно, все это досматривать, разглядывать, там, где-то подлавливать противника, хитрости их разгадывать, значительно интереснее работа для меня, чем FPV», — пояснил он свой выбор.
Боец отметил, что ему лестно работать с ребятами из мотострелкового полка, поскольку все военнослужащие в нем успешно работают. «Мы сейчас работаем на ореховском направлении, вот один из населенных пунктов, где укрепился противник, давно укрепился, мы монотонно выкуриваем из опорников день за днем, мы в разведке, они сбросами работают, мы у них учимся, друг другу помогаем», — добавил он.