Операторы БПЛА и бойцы группы «Днепр» проводят совместные тренировки

Как рассказал оператор беспилотников с позывным «Татарин» в предоставленном Минобороны видео, он пошел в ВС РФ по зову сердца. «Летал на FPV, начинал с них, но переключился сейчас на разведку, то есть я занимаюсь разведкой, объективный контроль, разведка, это мне больше нравится. Конечно, терпения больше нужно, все это досматривать, разглядывать, там, где-то подлавливать противника, хитрости их разгадывать, значительно интереснее работа для меня, чем FPV», — пояснил он свой выбор.