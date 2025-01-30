Mash: ВСУ атаковали станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области

По данным канала, взрыв произошел в районе распределительной станции, что вызвало значительные беспокойства среди населения. В то же время Telegram-канал SHOT добавляет, что очевидцы наблюдают задымление и огонь недалеко от города Новозыбкова, а яркое зарево видно из поселков Мамай и Замишево.