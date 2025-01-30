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Mash: ВСУ атаковали станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области

Официальные сведения о происшествии не поступали.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по распределительной станции нефтепровода «Дружба», расположенной в Брянской области России. Об этом информирует Telegram-канал Mash.

По данным канала, взрыв произошел в районе распределительной станции, что вызвало значительные беспокойства среди населения. В то же время Telegram-канал SHOT добавляет, что очевидцы наблюдают задымление и огонь недалеко от города Новозыбкова, а яркое зарево видно из поселков Мамай и Замишево.

На данный момент официальные сведения о происшествии не поступали, и ситуация остается под контролем силовых структур. Информация о последствиях атаки и возможном ущербе пока также не раскрыта.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о массовом налете дронов ВСУ на регион.