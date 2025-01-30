Накануне Минобороны сообщило, что ночью 29 января сбито 104 беспилотника над девятью российскими регионами. Это была вторая крупнейшая атака дронов с начала года. Первая, исходя из данных ведомства, произошла ночью 24 января. Тогда был сбит 121 дрон над 13 регионами.
Минобороны: за ночь над двумя регионами силы ПВО сбили пять беспилотников
Ночью 30 января силы ПВО перехватили и сбили пять украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны России. Три дрона были уничтожены над территорией Белгородской области и два над Брянской. Губернаторы этих регионов об атаках дронов ничего не сообщали.